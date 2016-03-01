تأييد حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على محام.. والنيابة تأمر بضبطه

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس "مجدى.م" أمين الشرطة التابع لقسم الأميرية، 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على محمد أحمد عبد الحميد يوسف، الشهير بـ"محمد الجمل" المحامى وإصابته بمحكمة مدينة نصر فى القضية رقم 30001 لسنة 2015 جنح مدينة نصر.

وعلى الفور، أصدر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرارًا إلى الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهم بناء على رقم حصر الحبس الصادر من محكمة ثانى درجة.

من جانبها قالت أسماء السيد، دفاع المتهم، إنها ستتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضد موكلها إلى النيابة العامة خلال أيام، نظراَ لصدور الحكم - غيابياَ - عليه.

بينما أكدت مصادر مقربة من محمد الجمل، المجنى عليه، أن عددا من قيادات الأمن وبصفة خاصة التابعة لقسم شرطة الأميرية، أجروا معه اتصالات خلال الفترة الماضية للتفاوض معه حول إمكانية تنازله عن القضية، وتقديم التعويض المناسب له سواء من الناحية المادية أو الأدبية.

وكانت أول درجة قد قضت بحبس "مجدى.م" أمين الشرطة التابع لقسم الأميرية 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على محمد أحمد عبد الحميد يوسف، الشهير بـ"محمد الجمل" المحامى وإصابته بمحكمة مدينة نصر فى القضية رقم 30001 لسنة 2015 جنح مدينة نصر.

- حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على محامى بمحكمة مدينة نصر 6 أشهر