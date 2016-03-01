نيابة شرق الإسكندرية تستمع لشهادة الطلاب المصابين فى تسرب غاز محطة السيوف

تباشر نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اليوم الثلاثاء، التحقيق فى واقعة إصابة 35 طالبا بمجمع مدارس السيوف بالإسكندرية بسبب تسرب الغاز من محطة المياه المجاورة لهم.

وانتقلت النيابة العامة لموقع التسريب للمعاينة، والاستماع إلى شهادة الطلاب الذين أصيبوا بحالات الاختناق وضيق التنفس.

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن 35 طالبا من مجمع مدارس السيوف تم نقلهم إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج لعلاجهم من ضيق التنفس نتيجة تسرب الغاز من محطة مياه السيوف المجاورة لهم.

وأضاف حجازى، أن الغاز جاء نتيجة تسريب فى أنبوبة الكلور التابعة لمحطة مياه السيوف، ما أدى إلى تسريب الغاز وانتشاره بمجمع المدارس المجاور لهم، وحدثت حالة من الهلع لدى بعض الطلاب نتيجة إغماءات لزملائهم الذين تم نقلهم إلى مراكز الخدمة القريبة، وهى مراكز طب الأسرة بالسيوف ودنا والقلعة والمطار، وتم نقل الحالات الصعبة إلى مستشفى سبورتنج وعددهم 35 طالبا.

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