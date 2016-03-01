أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة شرق الإسكندرية تستمع لشهادة الطلاب المصابين فى تسرب غاز محطة السيوف

Google+ Print
نيابة شرق الإسكندرية تستمع لشهادة الطلاب المصابين فى تسرب غاز محطة السيوف نيابة شرق الإسكندرية تستمع لشهادة الطلاب المصابين فى تسرب غاز محطة السيوف
تباشر نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اليوم الثلاثاء، التحقيق فى واقعة إصابة 35 طالبا بمجمع مدارس السيوف بالإسكندرية بسبب تسرب الغاز من محطة المياه المجاورة لهم.

وانتقلت النيابة العامة لموقع التسريب للمعاينة، والاستماع إلى شهادة الطلاب الذين أصيبوا بحالات الاختناق وضيق التنفس.

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن 35 طالبا من مجمع مدارس السيوف تم نقلهم إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج لعلاجهم من ضيق التنفس نتيجة تسرب الغاز من محطة مياه السيوف المجاورة لهم.

وأضاف حجازى، أن الغاز جاء نتيجة تسريب فى أنبوبة الكلور التابعة لمحطة مياه السيوف، ما أدى إلى تسريب الغاز وانتشاره بمجمع المدارس المجاور لهم، وحدثت حالة من الهلع لدى بعض الطلاب نتيجة إغماءات لزملائهم الذين تم نقلهم إلى مراكز الخدمة القريبة، وهى مراكز طب الأسرة بالسيوف ودنا والقلعة والمطار، وتم نقل الحالات الصعبة إلى مستشفى سبورتنج وعددهم 35 طالبا.


>- إصابة 35 تلميذا باختناق بعد تسرب "كلور" من محطة مياه بجوار مدرسة بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365