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ضبط أخطر تاجرى مخدرات قبل ترويجهما 55 كيلو حشيش و5 كيلو أفيون

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ضبط أخطر تاجرى مخدرات قبل ترويجهما 55 كيلو حشيش و5 كيلو أفيون ضبط أخطر تاجرى مخدرات قبل ترويجهما 55 كيلو حشيش و5 كيلو أفيون
وجه رجال مكافحة المخدرات ضربة قاسمة جديدة لتجار المواد المخدرة، بعد أن تمكنوا من ضبط اثنين من أخطر تجار المخدرات وبحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش وزنت 55 كيلو و5 كيلو أفيون، واعترفا بأنهما كانا فى طريقهما لترويجها .

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها قيام كل من "على . م . س" 55 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8349 لسنة 2011م بركة السبع "مخدرات"، و"موسى ى م" 31 سنة عاطل، ومقيم بلبيس / شرقية، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم 191915 ملاكى الشرقية ماركة تويوتا كرولا فضى اللون ملك وقيادة الثانى، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 55 كيلو، وكمية من الأفيون المخدر وزنت 5 كيلو، ومبلغ 1200 جنيه وسلاح نارى (طبنجة براون عيار 9مم والمبلغ بسرقتها فى الفيوم) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6207 لسنة 2016م جنح السلام أول وتولت النيابة العامة التحقيق.


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