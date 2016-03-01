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النيابة تستمع لضباط "كمين الهرم" فى واقعة ضبط الفنانة مريهان حسين

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النيابة تستمع لضباط "كمين الهرم" فى واقعة ضبط الفنانة مريهان حسين النيابة تستمع لضباط "كمين الهرم" فى واقعة ضبط الفنانة مريهان حسين
تستمع نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة إلى أقوال ضباط كمين شرطة الهرم، والذين تولوا ضبط الفنانة مريهان حسين، بعدما اشتبهوا فى سيارتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر قضائية، أنه سيتم عرض الفنانة على الطب الشرع لإجراء التحاليل اللازمة لها، للتأكد من أنها كانت فى حالة سكر أثناء قيادتها السيارة فى الساعات الأول من صباح اليوم من عدمه.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر، وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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