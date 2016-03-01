"توك توك" يكشف لغز مقتل شاب وإلقائه بترعة الشراقوة فى الدقهلية

نجحت قوات الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الدقهلية، فى انتشال جثمان شاب بترعة "الشراقوة" بالمنصورة، بعد مقتله على يد مسجل خطر سرقات، بالاشتراك مع شخص آخر لسرقة توك توك خاص به.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بتحرير محضر من أحمد محجوب سعد فراج 43 سنة، موظف، ومقيم منشية السلام التابعة لمركز محل الدمنة، يفيد بتغيب ابنه محمد 17 سنة، وكان يستقل توك توك ملكه.

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتوصلت فرق البحث إلى أن اشرف.أ "21 سنة، عامل، ومقيم قرية ميت الصارم مركز المنصورة، قام بعرض توك توك بثمن بخس بقريته للبيع، وتم ضبطه وبحوزته التوك توك وتبين مطابقته للتوك توك المبلغ بغيابه.

وبمواجهة المتهم اعترف باشتراكة مع أحمد.ي 21 سنة، عامل ومقيم منشية السلام، دائرة مركز محلة الدمنة، والمسجل جنائى برقم 4333 فئة ج سرقات، والسابق اتهامة فى 9 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح أبيض، وقال المتهم الى أنهما استدرجا المجنى عليه بدعوى توصيلهم لكوبرى الشراقوة بالمنصورة، وألقيا به فى ترعة الشرقاوية، ولاذا بالفرار بالتوك توك، وانتشلت قوات الإنقاذ جثمان المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر 194 إدارى محل الدمنه 2016.

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