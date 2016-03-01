القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالدقهلية

القت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، القبض على تشكيل عصابى تحصص فى سرقة التوك توك بالدقهلية.

كشفت التحريات أن وراء السرقات تشكيل عصابى يعملون باعة متجولين فى نطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، تم ضبط 7 أشخاص هم "جابر.م وعلى.ع وهشام.ر وإسلام.ف ورمضان.ع، ومحمد.ف، ورامي.هـ"،وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقى المتهمين.

وبإرشاد المتهمين تمكنت المباحث من إعادة 13 توك توك من المسروقين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة عربات التوك توك بالإكراه، كما اعترفوا بواقعة قتل طفل عمره 13 سنة، من مركز أجا بالدقهلية لسرقة توك توك و قتل طفل آخر من قرية طما المرج بمحافظة الشرقية لنفس السبب، فتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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