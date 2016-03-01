مقتل 10 أشخاص فى اشتباكات وسط الصومال

أفادت تقارير إخبارية الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين عناصر حركة الشباب والقوات الموالية للإدارة المؤقتة فى إقليم جلمدج وسط الصومال.

وقال مسئولو جلمدج فى تصريح خاص (لراديو شابيلى) أن قواتهم بدعم من المليشيات القبلية المحلية استطاعوا دحر الشباب بعد أن هاجم مسلحو الحركة منطقة العبدى.

فى السياق نفسه، أفادت منافذ إعلامية موالية لحركة الشباب بأن 10 جنود من جلمدج قد قُتِلوا من قبل مسلحى الحركة، فيما تفيد تقارير أخرى بأن مدنيين سقطوا جراء الاشتباكات.

وأفاد شهود عيان بأن الفوضى تسود المدينة حيث يتبادل الجانبان المتحاربان القصف وإطلاق النار.

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