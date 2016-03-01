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الإندبندنت: داعش يغير استراتيجيته باستخدام المقاتلات والانتحاريات لأول مرة

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الإندبندنت: داعش يغير استراتيجيته باستخدام المقاتلات والانتحاريات لأول مرة الإندبندنت: داعش يغير استراتيجيته باستخدام المقاتلات والانتحاريات لأول مرة
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تنظيم داعش بدأ يستخدم المقاتلات والانتحاريات لأول مرة فى إشارة لتغير استراتيجيتهم المتعارف عليها، ونقلت عن صحيفة "التايمز" البريطانية أن 7 مقاتلات على الأقل ألقى القبض عليهن، بينما قتل ثلاث الأسبوع الماضى فى ليبيا، وحاولت إحدى المقاتلات تفجير نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات تظهر استخدام التنظيم للنساء فى القتال للمرة الأولى، ففى سوريا والعراق، اقتصر دور النساء على أعمال غير قتالية.

وقالت "الإندبندنت" إن كتبية الخنساء المكونة من نساء فقط فى الرقة والموصل، تعمل على ضمان تغطية النسوة لأجسادهن بالكامل، عندما يخرجون وأن يكن بصحبة رجال، بل ويفرضون عقوبات على أولئك الذين لا يلتزمون بالسلوكيات التى يفرضها التنظيم.

وقالت سيدة، كانت بين صفوف الكتيبة وفرت إلى تركيا، إن النسوة اللائى حاولن الفرار تعاقبن بالجلد 60 جلدة، بينما تعاقب من لا ترتدى الزى الإسلامى الصحيح 40 جلدة.

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