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كيرى:الحل السلمى هو الأفضل للقضاء على الجماعات الإرهابية بسوريا

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كيرى:الحل السلمى هو الأفضل للقضاء على الجماعات الإرهابية بسوريا كيرى:الحل السلمى هو الأفضل للقضاء على الجماعات الإرهابية بسوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى أن المسار الدبلوماسى يعد السبيل الوحيد للقضاء على الجماعات الإرهابية بسوريا،وجعلها موحدة  ومستقرة.

و خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا،صرح “كيرى”، ان هناك فرقا في جنيف والعاصمة الأردنية “عمّان”، ستتولى النظر في تقارير خروقات الهدنة في سوريا،مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في كل انتهاك مزعوم للهدنة ،وستعمل الأطراف المعنية وفق نظام يضمن أن الهجمات يتم شنها فقط ضد” داعش” و”النصرة”.

كيرى قال كذلك ،” الكثير من المساعدات يمكن أن تمضي بشكل أسرع، لذا ندعو نظام الأسد أن يبدي قدرا من اللباقة اذا كان حقاً ذلك ممكن.”

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