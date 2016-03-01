إطلاق عملية عسكرية وسط هروب جماعي لعناصر «داعش» في العراق

أطلقت قوات الحشد الشعبي بدعم من القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة غرب سامراء سيطرت خلالها على مناطق كان تخضع لتنظيم “داعش”.

وتكنت قوات الحشد الشعبي، من التقدم إثر هروب جماعي لتنظيم “داعش”، وفك أسر عشرات العوائل المحتجزة، بحسب “روسيا اليوم”.

وأعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إحباط هجوم لتنظيم “داعش” كان ينوي استهداف قوات الجيش والعشائر في الرمادي.

وحسب المصدر الأمني، فإن الهجوم كان بواسطة قذائف هاون ومختلف الأسلحة، لكن قوات الحشد الشعبي تصدت لهم ما أسفر عن مقتل العديد من “داعش” وإجبار الآخرين على الانسحاب.

وأعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 4 عناصر من “داعش” حاولوا التسلل إلى مقر عسكري شرق حديثة.