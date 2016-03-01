أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إطلاق عملية عسكرية وسط هروب جماعي لعناصر «داعش» في العراق

Google+ Print
إطلاق عملية عسكرية وسط هروب جماعي لعناصر «داعش» في العراق إطلاق عملية عسكرية وسط هروب جماعي لعناصر «داعش» في العراق

ارشيفية

أطلقت قوات الحشد الشعبي بدعم من القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة غرب سامراء سيطرت خلالها على مناطق كان تخضع لتنظيم “داعش”.

وتكنت قوات الحشد الشعبي، من التقدم إثر هروب جماعي لتنظيم “داعش”، وفك أسر عشرات العوائل المحتجزة، بحسب “روسيا اليوم”.

وأعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إحباط هجوم لتنظيم “داعش” كان ينوي استهداف قوات الجيش والعشائر في الرمادي.

وحسب المصدر الأمني، فإن الهجوم كان بواسطة قذائف هاون ومختلف الأسلحة، لكن قوات الحشد الشعبي تصدت لهم ما أسفر عن مقتل العديد من “داعش” وإجبار الآخرين على الانسحاب.

وأعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 4 عناصر من “داعش” حاولوا التسلل إلى مقر عسكري شرق حديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا