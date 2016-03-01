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إصابة 3أشخاص بينهم سيدة في تبادل لإطلاق النار بين تجار آثار والشرطة

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إصابة 3أشخاص بينهم سيدة في تبادل لإطلاق النار بين تجار آثار والشرطة إصابة 3أشخاص بينهم سيدة في تبادل لإطلاق النار بين تجار آثار والشرطة

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة من أفراد عصابة لتجارة الآثار، عقب تبادلهم لإطلاق النيران مع ​قوات ​ الشرطة بكمين النقب بطريق الخارجة – أسيوط.

وأكد اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد في تصريح خاص، أن العمل إجرامي وليس إرهابي، بسبب خلافات على تجارة الآثار، وقيام أفراد العصابة باختطاف رجل وسيدة، وورد بلاغ إلى أفراد الكمين بمنطقة النقب الحدودية، فيما تم تبادل لإطلاق النيران مع أفراد العصابة، وتم ضبط 3 أشخاص دون وقوع أي إصابات من رجال الشرطة، فيما أصيبت سيدة تدعي ” اسلام . السيد . م ” .
> جاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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