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رئيس «النواب» يرفض طلبا للتحقيق مع النائب العليمي بعد إهانته له

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رئيس «النواب» يرفض طلبا للتحقيق مع النائب العليمي بعد إهانته له رئيس «النواب» يرفض طلبا للتحقيق مع النائب العليمي بعد إهانته له

علي عبد العال

رفض رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال طلبا من عدد من النواب بإحالة النائب عبد النائب المنعم العليمي للجنة تحقيق بسبب إهانته لرئيس المجلس في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء إنه “إعمالا لقواعد حق النقد، فإنني لا ألجأ إلى هذا الإجراء تجاه أي نائب داخل البرلمان..وأتمنى أن يتحلى النائب بالمسؤولية التي كان يتحلى بها يوم أن كان نائبا معارضا”.

كان عبد العال قد أعرب – في وقت سابق اليوم – عن “رفضه لتطاول النائب عبد المنعم العليمي عليه، وانتقاده لطريقة إدارة جلسات مجلس النواب”.

أ ش أ

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