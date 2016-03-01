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بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية لـ 12 ولاية أمريكية

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بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية لـ 12 ولاية أمريكية بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية لـ 12 ولاية أمريكية

-وكلينتون

بدأ الأميركيون، اليوم الثلاثاء، التصويت في 12 ولاية وجزيرة سموا في انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحي الحزبين الديموقراطي والجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل.

وذكر راديو (سوا) الأمريكي أن عملية الاقتراع الداخلي تنطلق للحزبين في تلك الولايات فيما يواصل المرشح “دونالد ترامب” في المعسكر الجمهوري تصدر نتائج استطلاعات الرأي، متقدما على أقرب منافسيه السناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز.

وعلى الجانب الآخر، تتوجه الأنظار إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز اللذين يتنافسان على أصوات الديموقراطيين.

وستحدد نتائج الانتخابات التمهيدية مستقبل المتنافسين في السباق الرئاسي سواء من الحزب الجمهوري أو الديموقراطي.

ويصوت الجمهوريون والديموقراطيون، السبت المقبل، في المجالس الانتخابية في ولاية كنساس والانتخابات التمهيدية في لويزيانا.

أ ش أ

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