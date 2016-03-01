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قطع المياه 3 أيام في المنيا بسبب أعمال التطهير

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قطع المياه 3 أيام في المنيا بسبب أعمال التطهير قطع المياه 3 أيام في المنيا بسبب أعمال التطهير

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا، أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة بنى مزار، ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، اليوم وغدًا وبعد غد، نظراً لقيام الشركة بأعمال التطهير الخاصة بخزان المحطة الفرنساوي الجديدة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركات المياه على مستوى الجمهورية، تقوم بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد المختلفة، بالمحطات والشبكات في الفترة الحالية قبل قدوم فصل الصيف، ولذا نُضطر إلى قطع المياه عن بعض المناطق التى تجري بها هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان عن قطع المياه قبل التنفيذ، حتى يأخد المواطنون احتياطاتهم، موضحاً أنه يتم توفير المياه اللازمة لهم حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

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