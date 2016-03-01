"الطيران": انتظام رحلات الشركات الأجنبية ولا صحة لوقفها بسبب أزمة الدولار

أكدت وزارة الطيران المدنى، أنها لم تتلقى أى إخطارات رسمية من شركات الطيران الأجنبية العاملة بالمطارات المصرية بشأن وقت رحلاتها بسبب نقص الدولار والتحويلات.

وصرح مصدر بوزارة الطيران المدنى، إن جميع شركات الطيران "اير فرانس _وكيه.ال.ام _ والاماراتية" والتى تناولت وسائل الإعلام أنباء عن وقف رحلاتها للقاهرة بسبب أزمة الدولار تعمل بشكل منتظم.

وأضاف المصدر أن شركة الخطوط الفرنسية"اير فرانس" تسير رحلة يومية من مطار القاهرة الى باريس، موضحا أن وزارة السياحة أعلنت عن تدخلها مع البنك المركزى بشأن تسهيل حل الأزمة.

الدولار يزيد معاناة السياحة..رئيس لجنة الطيران بغرفة الشركات: 350 مليون دولار إيرادات متأخرة لشركات الطيران لدى"المركزى"..100 مليون دولار للإمارات و70للسعودية.."إير فرانس -كيه.إل.ام" تهدد بوقف رحلاتها