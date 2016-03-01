وزير الصناعة يعلن إعادة تشغيل 15 مصنعا متعثر من إجمالى 135

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة إنه تم حل مشكلة شركة جنرال موتورز وتم استئناف عملها، مؤكدا أن الدولة حريصة على تشغيل أى مصنع قد يتعرض لمشاكل.

وأضاف طارق قابيل فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، على هامش زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمدينة العاشر من رمضان أنه تم حل مشكلة ما يقرب من 135 مصنعا متعثر وسيعودون للعمل قريبا، وهناك 15 مصنعا تم إعادة العمل فعليا لهم.

وأوضح حول أزمة النقد الأجنبى أنها بالفعل تؤثر سلبيا على الصناعة فى مصر وهناك إجراءات لمعالجة هذا الأمر من خلال سياسات يقدمها البنك المركزى.

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