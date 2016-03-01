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وزير الصناعة يعلن إعادة تشغيل 15 مصنعا متعثر من إجمالى 135

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وزير الصناعة يعلن إعادة تشغيل 15 مصنعا متعثر من إجمالى 135 وزير الصناعة يعلن إعادة تشغيل 15 مصنعا متعثر من إجمالى 135
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة إنه تم حل مشكلة شركة جنرال موتورز وتم استئناف عملها، مؤكدا أن الدولة حريصة على تشغيل أى مصنع قد يتعرض لمشاكل.

وأضاف طارق قابيل فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، على هامش زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمدينة العاشر من رمضان أنه تم حل مشكلة ما يقرب من 135 مصنعا متعثر وسيعودون للعمل قريبا، وهناك 15 مصنعا تم إعادة العمل فعليا لهم.

وأوضح حول أزمة النقد الأجنبى أنها بالفعل تؤثر سلبيا على الصناعة فى وهناك إجراءات لمعالجة هذا الأمر من خلال سياسات يقدمها البنك المركزى.


>"جنرال موتورز مصر" تستأنف عمليات الإنتاج بمصنعها فى أكتوبر

وزير الصناعة تعليقا على جنرال موتورز: "هى لو شركة قفلت 3 أيام تبقى أغلقت عملها"

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مصر 365

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