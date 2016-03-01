رئيس الوزراء: تنمية وتطوير القطاع الصناعى على رأس أولويات برنامج الحكومة

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، الثلاثاء، حيث تفقد عدداً من المصانع بالمدينة، يرافقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات برنامج الحكومة المقرر عرضه قريباً على البرلمان، مشددا على حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المستوردة والمهربة متدنية الجودة، كما شدد على الحرص على استكمال الجهود لخلق المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.

وقد شملت الجولة تفقد مصنع (LG) لإنتاج شاشات التليفزيون، والذى بدء الإنتاج الفعلى عام 2015 بطاقة انتاجية تصل إلى 1.5 مليون شاشة سنوياً يوجه 40% منها للتصدير، وبلغت استثمارات المصنع 174 مليون دولار كمرحلة أولى بتمويل كورى جنوبى بنسبة 100%، ويعمل بالمصنع 1400 عامل.

وتفقد رئيس الوزراء مصنع (بيدكو) لإنتاج الغزل والنسيج، والذى بدأ إنتاجه الشهر الماضى برأسمال قبرصى مقداره 800 مليون جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع لنحو 80 طن يومياً من الغزل والنسيج، ويوفر 1400 فرصة عمل ومن المخطط توجيه 40% من إنتاج المصنع للتصدير، ويقوم المصنع بغزل القطن لإنتاج الخيوط والغزول المختلفة التى تدخل كمواد أولية فى صناعات النسيج.

كما شملت الجولة تفقد مصنع الملكة لإنتاج المكرونة، والذى يضم أكبر خط لإنتاج المكرونة فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر خط على المستوى العالمى، والذى أقيم بإجمالى استثمارات 570 مليون جنيه بتمويل سعودى 100%، مشيراً إلى أن قيمة إنتاج المصنع تصل إلى 950 مليون جنيه سنوياً، بحجم تصدير يبلغ 5 مليون جنيه، ويبلغ عدد العمالة به 1000 عامل.

من جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات البيروقراطية إلى تقف عائق أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الانتهاء من مناطق صناعية جديدة فى العديد من المناطق من بينها قويسنا ومدينة بدر.

وأشار قابيل إلى أن إنشاء المصانع فى إطار نظام المطور الصناعى قد اثبت نجاحاً كبيراً حيث أسهم فى تنمية تجمعات صناعية متكاملة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وعزز من تنافسية القطاع الصناعى المصرى، لافتاً إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح 122 قطعة أرض للاستثمار الصناعى بالعاشر من رمضان بإجمالى مساحة مليون و43 ألف و682 متر مربع خلال أغسطس الماضى ومن المقرر الإعلان عن نتيجة هذا الطرح خلال شهر مارس الجارى.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان تضم 2038 مصنع مسجل باستثمارات بلغت 27.9 مليار جنيه وتتيح 350 ألف فرصة عمل، وقد قامت هيئة التنمية الصناعية بمنح الموافقة لـ 411 مشروعاً خلال عام 2015 ( إقامة وتوسع ) باستثمارات اجمالية 21.6 مليار جنيه وتتيح 35 ألف فرصة عمل.

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