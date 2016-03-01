الأرصاد : طقس غد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود غدا الاربعاء طقس شديد الحرارة على اغلب الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا فى حين يبدأ الانخفاض غربا وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشامالية الغربية ،يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة هناك والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على اغلب الانحاء مثيرة للأتربة قد تصل لحد العاصفة علي غرب وجنوب البلاد مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ، مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية ، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : القاهرة الصغرى 20 العظمى 34 الإسكندرية الصغرى 17 العظمى 21 مطروح الصغرى 12 العظمى 20 بورسعيد الصغرى 18 العظمى 28 دمياط الصغرى 17 العظمى 28 بلطيم الصغرى 18 العظمى 29 الإسماعيلية الصغرى 20 العظمى35 السويس الصغرى 20 العظمى35 العريش الصغرى 14 العظمى 33 نخل الصغرى10العظمى 36 طابا الصغرى 11 العظمى 36 الطور الصغرى 15 العظمى 32 مرسى علم الصغرى 17 العظمى 34 الغردقة الصغرى 19 العظمى 36 شرم الشيخ الصغرى 21 العظمى32 رفح الصغرى 13 العظمى 32 كاترين الصغرى 12 العظمى27 سيوة الصغرى 17 العظمى 25 المنيا الصغرى 14 العظمى 35 الفيوم الصغرى 14 العظمى 34 رأس سدر الصغرى19 العظمى 33 أبوسمبل الصغرى18 العظمى 36 وسط الدلتا الصغرى 19 العظمى 34 أسيوط الصغرى 15 العظمى 36 سوهاج الصغرى 16 العظمى 36 الأقصر الصغرى 18 العظمى 36 أسوان الصغرى 19 العظمى 37 شلاتين الصغرى 20 العظمى33 حلايب الصغرى 21 العظمى 31 الوادى الجديد الصغرى 17 العظمى36 قنا الصغرى 20 العظمى 36 نويبع الصغرى 22 العظمى 32 السلوم الصغرى 15 العظمى 20.