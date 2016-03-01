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رواد السوشيال ميديا يعاقبون رئيس الزمالك ودعوات لـ«بلوك مرتضى»

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رواد السوشيال ميديا يعاقبون رئيس الزمالك ودعوات لـ«بلوك مرتضى» رواد السوشيال ميديا يعاقبون رئيس الزمالك ودعوات لـ«بلوك مرتضى»

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة “بلوك” ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك لوقف ظهور رئيس الزمالك في الإعلام أو في صفحات مواقع التواصل.

وقال رواد “فيسبوك” و”تويتر” إن سبب “بلوك مرتضى” أنه استباح الأعراض، وخاض فيها بما لا لم يعد يمكن احتماله، وتعدى ذلك بسباب الأمهات، وغرد آخر قائلًا:”ده هيكون رد الشعب عليه وكمان الدولة سايباه بيعمل اللي هو عاوزه “.

وأضاف رواد “تويتر” أن “مرتضي سبب نكسة الرياضة والأخلاق في ”.

وأثار رئيس الزمالك الرأي العام، منذ فترة، خاصة بعد التصريحات المتبادلة بينه وبين المدير الفني السابق أحمد حسام ميدو، عقب إقالة “ميدو” من تدريب الفريق.

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