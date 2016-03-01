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آداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات..ومؤشرها ينخفض 0.51%

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آداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات..ومؤشرها ينخفض 0.51% آداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات..ومؤشرها ينخفض 0.51%

أرشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مع اختلاف اتجاهات المستثمرين والإتجاه إلى إعادة هيكلة المحافظ المالية، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلها عمليات ضغوط بيعية لصناديق الاستثمار المحلية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى392.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 576.1 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليبلغ مستوى 6115.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 0.92% ليبلغ مستوى 354.58  نقطة، كما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.43 % ليبلغ مستوى 726.19 نقطة.

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