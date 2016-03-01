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«الشامي»: ما نُشر عن شهادة رئيس الطب الشرعي عن «جوليو ريجيني» «كذب وافتراء»

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«الشامي»: ما نُشر عن شهادة رئيس الطب الشرعي عن «جوليو ريجيني» «كذب وافتراء» «الشامي»: ما نُشر عن شهادة رئيس الطب الشرعي عن «جوليو ريجيني» «كذب وافتراء»

جوليو ريجيني

أكد المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، عدم صحة ما نسبته العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، للدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، نقلًا عن إحدى وكالات الأنباء الأجنبية قوله: ” إن تشريح جثمان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي عُثر على جثته مقتولًا بطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي، كشف عن تعرضه لتعذيب ممنهج استمر لمدة 7 أيام قبل وفاته”.

وأوضح المستشار الشامي – في تصريحٍ لمراسل أونا – ” أن هذا الخبر كاذب وملفق وعار تمامًا عن الصحة، حيث ادعت وكالة الأنباء الأجنبية التي قامت ببثه، أنها نقلت تلك المعلومات من أوراق لديها تتعلق بشهادة الدكتور هشام عبد الحميد، أمام النيابة العامة في تحقيقاتها، على الرغم من أنه لم يدلٍ بشهادته أمام النيابة بهذا الشأن، ولم يطلب منه ذلك”.

وحذر المستشار الشامي، من خطورة مثل هذه الأخبار المضللة التي تضع من قاموا بكتابتها تحت طائلة المساءلة القانونية، مطالبًا وسائل الإعلام عدم نقل أخبار عن وسائل إعلامية تتعمد تزييف الحقائق ونشر الافتراءات عن لأهواء سياسية لديهم لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.

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أونا

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