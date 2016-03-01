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قلة النوم لها نفس تأثير سيجارة الحشيش فى تحفيز شعورك بالجوع

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قلة النوم لها نفس تأثير سيجارة الحشيش فى تحفيز شعورك بالجوع قلة النوم لها نفس تأثير سيجارة الحشيش فى تحفيز شعورك بالجوع
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لأضرار قلة النوم، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيكاغو أن قلة النوم لها نفس تأثير تدخين سجائر الحشيش فيما يتعلق بتحفيز الشعور بالجوع، وخاصة خلال فترة الليل، وهو ما يعرض الأشخاص المحرومين من النوم للإصابة بالسمنة وفرط الوزن.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن قلة النوم تساهم فى إفراز كميات أكبر من هرمون "endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol"، والذى يعمل على نفس مستقبلات الخلايا التى يؤثر عليها مخدرى الحشيش والبانجو، ويجعل الإنسان يشعر بمتعة أكبر عند الأكل، وخاصة الأطعمة السكرية والدهنية، مضيفين أن النتائج أثبتت أن الأشخاص المحرومين من النوم تناولوا كميات أكبر من الطعام والسعرات الحرارية بنسبة 50%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Sleep"، وكما نشرت اليوم على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

اضطرابات النوم قد تسبب السكتة الدماغية


>وفى السياق ذاته، حذرت دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة توركو الفنلندية من عدم انتظام النوم واضطرابات الساعة البيولوجية، حيث ثبت أن تأخير موعد النوم أو تقديمه باستمرار يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%.

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