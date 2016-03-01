لو بترضّعى.. نصائح لإدرار اللبن أهمها ركزى على الخس والبقدونس

قلة اللبن فى الثدى أثناء الرضاعة، من المشكلات التى تعانى منها الأم المرضعة، وهذا يزعجها كثيرا بسبب عدم شعور الطفل بالشبع ما يضطرها إلى إرضاعه لبنا صناعيا.

وأوضحت الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد أنه من الخطأ تناول المرضعة أطعمة دسمة وبكميات كبيرة اعتقادا منها بأن ذلك يدر اللبن، بل عليها اختيار النوعيات المفيدة من الأغذية.

ونصحت أخصائية النساء والتوليد المرأة فى فترة الرضاعة بتناول أطعمة وسوائل لإدرار اللبن منها:

• الورقيات، أى الخضروات الورقية الغنية بالسوائل المفيدة كالخس والفجل المعروف بفوائده العظيمة فى إدرار اللبن.

>• السوائل الطازجة، كالألبان السائلة بأنواعها مع تجنب الألبان الغنية بالفورمالين والإضافات الخطيرة.

>• الكثير من الفاكهة على مدار اليوم يساعد على إنتاجك للبن بكميات كبيرة.

>• بعض الأسماك الصحية كالسلمون لها فوائد هائلة فى هذا الشأن.

>• المغات والحلبة ومشتقاتهما وما يصنع منهما، كلها مشروبات تساعد على اكتفاء الطفل من الرضاعة الطبيعية.

كما نصحت الدكتورة هدى محمد المرأة بالتركيز على إرضاع صغيرها من الثديين بالتبادل، حيث بعض الأمهات يركزن على الرضاعة من ثدى واحد حسب تقبل الطفل وهذه مشكلة تسبب قلة إدرار اللبن.