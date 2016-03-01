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أبيدال: كان من الأفضل لرونالدو ألا يقول ما يدور في رأسه

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أبيدال: كان من الأفضل لرونالدو ألا يقول ما يدور في رأسه أبيدال: كان من الأفضل لرونالدو ألا يقول ما يدور في رأسه

يرى إريك أبيدال نجم برشلونة ومنتخب فرنسال السابق أن لاعب كرة القدم لابد ألا يفصح عما بداخله للصحفيين عقب المباراة.

وأثار كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها لو كان جميع زملائه في نفس مستواه لتصدر الفريق الدوري.

وصرح رونالدو بهذه الكلمات عقب الخسارة في الدربي أمام أتليتكو مدريد مما زاد موقف الفريق صعوبة في المنافسة على لقب الدوري الذي يتصدره برشلونة.

وقال أبيدال لقناة BeIN Sports:"أحيانا لا يجب أن تقول ما تفكر به للإعلاميين عقب المباراة".

واعتذر رونالدو فيما بعد لزملائه عبر تطبيق "واتس آب" في الهاتف الجوال.

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