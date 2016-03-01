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مارتن يول يتفاجأ بعد رؤية كؤوس الأهلي

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مارتن يول يتفاجأ بعد رؤية كؤوس الأهلي مارتن يول يتفاجأ بعد رؤية كؤوس الأهلي

تفاجأ مارتن يول مدرب الأهلي الجديد من رؤية دولاب بطولات النادي أثناء جولته الثلاثاء بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

ويستعد يول لتقديمه من قبل مسؤولي الأهلي عقب تعاقد النادي معه لمدة موسم ونصف.

وتابع الهولندي مران الثلاثاء الذي يستعد الفريق من خلاله لمواجهة بتروجيت الأربعاء في الجولة الـ20 للدوري المصري الممتاز.

وتسلم يول مكتبه في النادي وصافح اللاعبين وبالأخص حسام غالي الذي لعب تحت قيادته في توتنام.

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