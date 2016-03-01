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إيطاليا: كونتي يركز فقط مع المنتخب.. سنرى ماذا سيحدث بعد اليورو

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إيطاليا: كونتي يركز فقط مع المنتخب.. سنرى ماذا سيحدث بعد اليورو إيطاليا: كونتي يركز فقط مع المنتخب.. سنرى ماذا سيحدث بعد اليورو

أصر كارلو تافايكيو رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم على أن أنتونيو كونتي مدرب يركز فقط على بطولة يورو 2016 رغم التقارير التي تربطه بتولي مهمة تدريب تشيلسي.

وكانت تقارير في الصحافة الإيطالية والإنجليزية قد ربطت كونتي بتولي مهمة تدريب البلوز بنهاية الموسم الحالي خلفا لجوس هيدينك المدرب الحالي.

وصرح تافيكيو لصحيفة "جازيتا ورلد" الإيطالية "بالنسبة إلي في اللحظة الحالية كونتي يركز مع المنتخب الوطني، ويعمل بكد ورغبة ومهارة وتضحية كبيرة".

وأضاف رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم "اتخذنا خطواتنا الأولى لكي نؤدي جيدا في البطولة الأوروبية لكن بعد ذلك؟ علينا أن ننتظر ونرى".

وكان فابيو كابيللو مدرب منتخب إنجلترا السابق قد صرح أن كونتي يحضر نفسه من أجل تولى مهمة تدريب تشيلسي.

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