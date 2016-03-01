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رانييري: توتنام أقرب للفوز بالدوري من ليستر سيتي

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رانييري: توتنام أقرب للفوز بالدوري من ليستر سيتي رانييري: توتنام أقرب للفوز بالدوري من ليستر سيتي

يرى كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي، أن توتنام هوتسبير هو الفريق الأكثر حظا في الفوز بالدوري الإنجليزي خاصة وأن موقفهم قوي في المنافسة.

ويحتل ليستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام في المركز الثاني، ويستضيف الثعالب اليوم الثلاثاء مساء وست بروميتش ضمن منافسات الجولة الـ28.

وصرح المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "توتنام فريق قوي في كل موقف يكونون فيه".

وأضاف "الجميع يتحدث عن ليستر لكن لا أحد يتحدث عن توتنام، في رأيي إنهم الأقرب للقب، إنه يفعل ما يريد".

واستطرد صاحب الـ55 عاما "نحن مفاجأة، هذا أمر رائع، طاقة جيدة، لكن إن كنا واقعيين، المنافسون الحقيقيون على اللقب هم مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام".

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