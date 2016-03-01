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روبي كين: العديد من اللاعبين الأوروبيين يرغبون بشدة في اللعب بأمريكا

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روبي كين: العديد من اللاعبين الأوروبيين يرغبون بشدة في اللعب بأمريكا روبي كين: العديد من اللاعبين الأوروبيين يرغبون بشدة في اللعب بأمريكا

قال روبي كين لاعب لوس أنجيلس جالاكسي إن العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية يرغبون في الانتقال للدوري الأمريكي الذي يتطور يوما بعد يوم.

وينشط حاليا في الدوري الأمريكي العديد من نجوم كرة القدم مثل ديفيد بيا وأندريا بيرلو وفرانك لامبارد وستيفين جيرارد وريكاردو "كاكا".

وقال قائد منتخب أيرلندا لشبكة سكاي سبورتس:"يوجد اختلاف كبير هنا مقارنة بعام 2011، العديد من الأسماء الكبيرة تلعب في الدوري الأمريكي"؟

وأضاف "بعض من لعبت معهم في إنجلترا وإسبانيا يتواصلون معي ويرغبون بقوة في اللعب بأمريكا لعلمهم بمدى قوة الدوري وأسلوب الحياة هنا".

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فيديو اليوم السابع