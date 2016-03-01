كورة بلس – الدجاجة التي تسببت في طرد تيفيز

"أنت جبان كالدجاجة" ، عبارة عادة ما نسمعها من أجل توجيه الإهانة للشخص دائم الخوف والذي لا يتحلى بالشجاعة في المواقف المصيرية.

حسنا الأمر نفسه يعتقده جمهور بوكا جونيورز بالغريم التقليدي والمنافس الأزلي ريفر بليت ، فجماهير البوكا تطلق على فريق ريفر بليت وجماهيره لقب "الدجاج" في إشارة إلى خوفهم الدائم من مواجهة بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو بل وعدم القدرة على خوض أي مواجهة مصيرية مع فريق قوي دون الشعور بالخوف.

وقد كان هذا اللقب سببا في أغرب بطاقة حمراء تحصل عليها المهاجم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز طوال مسيرته ، ففي السابع عشر من شهر يونيو لعام 2004 وتحديدا في لقاء الإياب من نصف نهائي البطولة الأكبر في أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس" سجل كارلوس تيفيز هدفا في الدقائق الأخيرة من لقاء السوبر كلاسيكو بين فريقه بوكا جونيورز و ريفر بليت فقط لينطلق في الإحتفال بتقليد الدجاجة.

الأمر لم يرق لحكم المباراة هيكتور بالداسي واعتبر ذلك احتفالا مسيئا وسخرية صريحة من الخصم ليقوم بإفساد فرحة كارلوس تيفيز بالهدف وطرده ببطاقة حمراء مباشرة، ومن حسن حظ تيفيز أن فريقه بوكا جونيورز فاز في المباراة في النهاية بركلات الترجيح .

ولا يبدو أن لقطة الطرد تلك مرت على ذاكرة تيفيز مرور الكرام ، فقد كرر الواقعة بعدها بأكثر من عشر سنوات وتحديدا يوم الثامن عشر من شهر أبريل لعام 2015 بعد أن تمكن من زيارة شباك نادي لاتسيو في الدوري الإيطالي اثناء لعبه بقميص يوفينتوس مما أشعل التكهنات وقتها بقرب رحيله عن البيانكونيري وعودته لصفوف بوكا جونيورز مجددا وهو ما تحقق بالفعل بنهاية الموسم .

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