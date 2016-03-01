الرئيس العراقى يزور القاهرة الأحد المقبل

أكد رئيس العراق فؤاد معصوم ضرورة تطويره العلاقات مع مصر خدمة لمصالح شعبى البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنه سيزور القاهرة لأحد المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال معصوم فى قصر السلام ببغداد الثلاثاء، للسفير المصرى لدى العراق أحمد حسن درويش، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها لصالح الشعبين، وتناول زيارة الرئيس العراقى للقاهرة فى السادس من شهر مارس الجارى.

ونقل السفير درويش للرئيس العراقى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن الأمل فى تقوية ودعم العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

>