أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إضراب جزئى بالمؤسسات الحكومية فى غزة

Google+ Print
إضراب جزئى بالمؤسسات الحكومية فى غزة إضراب جزئى بالمؤسسات الحكومية فى غزة

نظم موظفو حكومة غزة السابقة بفلسطين التى كانت تديرها حركة حماس الثلاثاء، إضرابا جزئيا فى كافة الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية فى قطاع غزة، احتجاجا على ما اعتبروه تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم.

وقالت نقابة موظفى القطاع العام فى غزة- فى بيان صحفى- أن الموظفين فى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس، نفذوا اليوم إضرابا جزئيا عن العمل، (ليوم واحد)، احتجاجا على تنصل حكومة الوفاق من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، مضيفة أن الإضراب استثنى أقسام الطوارئ فى وزارة الصحة.

من جهته، قال نقيب الموظفين محمد صيام- خلال مؤتمر صحفى أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة- أنه "لا مصالحة دون حل قضية الموظفين وإحقاق الحق لهم سواء مدنيين أو عسكريين".

وكان موظفو حكومة غزة السابقة نظموا الخميس الماضى إضرابا شاملا عن العمل فى الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية فى قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطنى لرواتبهم.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة فى صيف 2007 نحو 40 ألف موظف فى القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من أن لآخر، للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم فى السلك الوظيفى للسلطة الفلسطينية التى تدفع رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365