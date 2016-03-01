إضراب جزئى بالمؤسسات الحكومية فى غزة

نظم موظفو حكومة غزة السابقة بفلسطين التى كانت تديرها حركة حماس الثلاثاء، إضرابا جزئيا فى كافة الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية فى قطاع غزة، احتجاجا على ما اعتبروه تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم.

وقالت نقابة موظفى القطاع العام فى غزة- فى بيان صحفى- أن الموظفين فى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس، نفذوا اليوم إضرابا جزئيا عن العمل، (ليوم واحد)، احتجاجا على تنصل حكومة الوفاق من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، مضيفة أن الإضراب استثنى أقسام الطوارئ فى وزارة الصحة.

من جهته، قال نقيب الموظفين محمد صيام- خلال مؤتمر صحفى أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة- أنه "لا مصالحة دون حل قضية الموظفين وإحقاق الحق لهم سواء مدنيين أو عسكريين".

وكان موظفو حكومة غزة السابقة نظموا الخميس الماضى إضرابا شاملا عن العمل فى الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية فى قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطنى لرواتبهم.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة فى صيف 2007 نحو 40 ألف موظف فى القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من أن لآخر، للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم فى السلك الوظيفى للسلطة الفلسطينية التى تدفع رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.

>