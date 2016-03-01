رئيس شركة مياه الإسكندرية: السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة السيوف

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تمت السيطرة الفورية على تسرب غاز الكلور الذى وقع اليوم داخل محطة مياه السيوف.

وأوضح رئيس الشركة أن شرخ بسيط فى ماسورة غاز الكلور أدت الى التسرب، و نظرا إلى أن مجمع المدارس قريب من المحطة، أدى إلى تأثر بعض الطلاب بالغاز، إلا أنه تمت معالجتهم بشكل عاجل.

وأكد أنه لا يوجد إصابات من العاملين داخل المحطة، كما أن المحطة يتم إجراء الصيانة الدورية لها بشكل منتظم.

وكان حادث تسرب غاز الكلور صباح اليوم، من محطة مياه السيوف شرق الإسكندرية، حيث أدى تسرب الغاز من المحطة إلى إصابة 46 طالبا من طلاب مجمع مدارس السيوف المجاور للمحطة، والذى يضم 9 مدارس ابتدائى وإعداداى وثانوى، ما أدى إلى شعور الطلاب باختناقات، وتم نقل 5 طلاب لتلقى العلاج اللازم وإنهاء اليوم الدراسى فورا.

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