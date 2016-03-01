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مفوضية اللاجئين: أوروبا على أعتاب أزمة إنسانية صنعتها بنفسها

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مفوضية اللاجئين: أوروبا على أعتاب أزمة إنسانية صنعتها بنفسها مفوضية اللاجئين: أوروبا على أعتاب أزمة إنسانية صنعتها بنفسها

ارشيفية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن التراكم السريع للمهاجرين العالقين عند الحدود الشمالية لليونان يهدد بوقوع كارثة إنسانية.

و بحسب رويترز حذرت المفوضية في بيان قائلة “أوروبا على أعتاب أزمة إنسانية صنعت بنفسها جانبا كبيرا منها”، وحثت على تخطيط أفضل وتسكين كل العالقين في اليونان.

كما حثت الوكالة كل دول الاتحاد الأوروبي، على تحسين قدرات تسجيل طالبي اللجوء والتعامل معهم وفقًا للإجراءات الخاصة بكل دولة وكذلك وفقا لخطة إعادة التوطين الأوروبية.

وعبر نحو 131724 لاجئًا البحر المتوسط خلال العام الجاري حتى الآن، وهو ما يزيد على عدد من خاضوا المغامرة في النصف الأول من العام الماضي.

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