عبد العال: أرفض تطاول النائب عبد المنعم العليمي في حقي بأحد البرامج التلفزيونية

رفض رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم “تطاول” النائب عبد المنعم العليمي عليه شخصيا في أحد البرامج التلفزيونية، ومهاجمته على طريقة إدارة الجلسات.

جاءت كلمة عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء عقب إبداء عدد من النواب اعتراضهم على تصريحات العليمي، واعتبروها إهانة للمجلس كله.

وطلب النائب العليمي التعقيب لتوضيح موقفه، إلا أن رئيس المجلس رفض إعطاءه الكلمة لمواصلة مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل إن إبداء أي نائب لرأيه خارج قاعة المجلس حق للجميع، لكن توجيه اللوم يكون داخل المجلس، أما خارجه فيحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن هناك قواعد للممارسة البرلمانية.

أ ش أ