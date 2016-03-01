بدء التحقيق مع الممثلة «مريهان» لتعديها على أفراد قوة كمين

بدأت منذ قليل، نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، التحقيق مع الممثلة مريهان حسن، بعد اقتحامها كمين بطريق المنصورية – دائرة قسم شرطة الأهرام “مخمورة” .

وتعود أحداث الواقعة عند إلقاء أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مريهان حسن، بعد اقتحامها كمين “مخمورة”، و”بحوزتها زجاجات خمرة”، وذلك حسبما أفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

وكشفت التحريات الأولية، أن الممثلة أطاحت بالأقماع بسيارتها بعد استيقاف الضباط لها، لتفتيش السيارة بأحد الأكمنة بالهرم، عندما تم إنزالها من السيارة، إنهالت على قوة الكمين بالسُباب.

وتم اقتيادها إلى قسم الهرم، وإيداعها الحجز، لحين تحرير محضر.

وأضاف البيان أنه أثناء استخراجها لكتابة المحضر، قامت بسب ملازم أول وصفعه علي وجهه، فتم تحرير محضر لها، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.