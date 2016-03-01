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عاهل البحرين يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي

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عاهل البحرين يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي عاهل البحرين يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي

عاهل البحرين – حمد بن عيسى

تلقى عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تعزيز العمل العربي المشترك.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني تسلم الرسالة اليوم خلال استقباله سفيرة لدى المنامة سهى إبراهيم محمد رفعت.

وأشاد وزير الخارجية البحريني – خلال اللقاء – بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البحرين ومصر، وما تتسم به من تطور وتقدم مستمر في كافة المجالات في ظل الحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون الوثيق وتعزيز التنسيق المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

أ ش أ

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