«محلب» يتفقد المشروعات القومية بإقليم قناة السويس

تفقد المهندس إبراهيم محلب واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من طلبة الجامعات المصرية بجولة تفقدية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس شملت مدينة الإسماعيلية الجديدة ومنطقة أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد مدينة الإسماعيلية الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.

> وتواصل عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المدنية العاملة في المشروعات العملاقة التي يجرى تنفيذها حالياً أداء مهامها بكل إصرار وعزيمة للإنتهاء من المشروعات المخططة وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

ويحسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تتكون منطقة أنفاق الإسماعيلية من ثلاثة أنفاق تضم نفقين للسيارات ونفق سكة حديد تمر أسفل قناة السويس شمال مدينة الإسماعيلية للربط بين الطريق الدائرى بالإسماعيلية وطريق الإسماعيلية – بورسعيد فى الغرب وطريق رأس سدر – القنطرة بالشرق من خلال الطرق السطحية والتقاطعات الحرة عن طريق كبارى علوية .

أما مشروع أنفاق جنوب بورسعيد فيتكون من ثلاثة أنفاق عبارة عن نفقين للسيارات ونفق سكة حديد تمر أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد وتعد شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم هما المنفذان لهذا المشروع .

> كما شملت الجولة زيارة لمدينة الإسماعيلية الجديدة والتى تقع شرق قناة السويس الجديدة بسيناء بمواجهة (11 كم) وعمق (11 كم) على مساحة (2828 فدان) والتى تستوعب (57 ألف) وحدة سكنية مصممة بالكامل لتكون مهيئة لذوى الإحتياجات الخاصة .

> وتتكون المدينة من مجمع سكنى متكامل على مساحة (400 فدان) بإجمالى (11152) وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين (100 و170 م2) ، كذلك منطقه إسكان متميز ” فيلات ” بمساحات تتراوح بين (153-160 م2) .

> وبحسب بيان المتحدث، أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروعات الأنفاق تنفذ بواسطة شركات مصرية وطنية ، بالتعاون مع إستشاريين عالميين من ألمانيا ، وسويسرا ، وإسبانيا ، وغيرها من الدول المتقدمة فى مجال حفر الأنفاق ، مؤكداً أن المشروعات القومية العملاقة التى تجرى حالياً توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن من مهندسين وفنيين وعمال التشغيل والصيانة فى كافة أنشطة التشييد والبناء .

> وأكد طلبة الجامعات على أهمية الزيارات الميدانية لشباب مصر لمواقع المشروعات والوقوف على حجم العمل والإنجاز الذى يتحققق بسواعد المصريين الشرفاء ، مؤكدين أن ما تشهده مصر من إنجازات ملموسة ومشروعات تنموية عملاقة فى كافة المجالات تبعث على الأمل بمستقبل يدعو إلى التكاتف لرفع إسم مصر عالياً .