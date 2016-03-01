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الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد الرهبان الفرنسيسكان من مصر

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الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد الرهبان الفرنسيسكان من مصر الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد الرهبان الفرنسيسكان من مصر

محمود عباس ابو مازن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، وفدا من الرهبان الفرنسيسكان من برئاسة الوكيل العام لحراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

وحمل محمود عباس الوفد تحياته للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح ، مثمنا الدعم المصري التاريخي للقضية الفلسطينية في المجالات كافة، ورحب بوفد الرهبان الفرنسيسكان، مؤكدا أهمية الزيارة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز وجوده فوق أرضه.

ودعا محمود عباس الأشقاء العرب كافة، لزيارة فلسطين للوقوف إلى جانب أهلها ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وللاطلاع على معاناتهم على أرض الواقع ونقلها إلى الشعوب العربية وللعالم.

من جانبه، أكد الأب إبراهيم فلتس أن زيارة الوفد الفرنسيسكاني إلى الأراضي المقدسة جاءت تلبية لدعوة كريمة من الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطين والأماكن المقدسة خاصة في مدينة القدس للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده فوق أرضه، وللصلاة من أجل العدل والسلام في أرض السلام.

حضر اللقاء أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، ورئيس اللجنة الرئاسية للشئون الكنسية حنا عميرة، ومستشار الرئيس زياد البندك، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

أ ش ا

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