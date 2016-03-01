زيزو: “مارتن يول سيضيف للنادي وللكرة المصرية ولن أتدخل في عمله”

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، والمدير الفني المؤقت لفريق الكرة أنه لن يتدخل في عمل الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للنادي، مشيرا إلى أنه في الفترة القادمة سيكتفي بإدارة قطاع الكرة بالكامل، بجانب الربط بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني.

وقال زيزو – في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة لتقديم المدرب الهولندي مارتن يول –” إن الجهاز الفني الجديد للفريق سيضم مارتن يول مديرا فنيا، وأسامة عرابي مدربا عاما، ومحمد عبد العظيم مدربا مساعدا، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، ومايكل ليندمان مدربا للأحمال، ومحمد أبو العلا في منصب أخصائي التأهيل، بجانب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ”.

وأكد أن مارتن يول سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي وللكرة المصرية لما يتملكه من قدرات فنية، وعملية كبيرة للغاية سينقلها للاعبي الفريق الأحمر في الفترة القادمة، مشددا على أن مدة التعاقد مع المدرب الهولندي هي إكمال الموسم الجاري، بالإضافة إلى الموسم المقبل.

وأوضح مدير قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيعقد جلسة مع مارتن يول اليوم بحضور محمود طاهر رئيس النادي وأعضاء الجهاز الفني، قبل السفر إلى الأسكندرية استعدادا لمباراة بتروجيت المقررة غدا الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا حضور يول للقاء الغد لمتابعة اللقاء وأداء لاعبي الأهلي على الطبيعة.

وأكد زيزو أنه سيكون المسئول الأول عن إدارة مباراة الأهلي وبتروجيت غدا، على أن يعقد جلسة مع مارتن يول عقب انتهاء اللقاء، للاتفاق على إدارة مباراة مصر المقاصة القادمة، حيث سيكون للمدرب الهولندي القرار سواء بالإشراف على الفريق بداية من لقاء المقاصة أو من اللقاء التالي.

أ ش أ