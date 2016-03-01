أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«عبد الغفار» يتجه إلى تونس للمشاركة في الدورة الـ 33 لوزراء الداخلية العرب

Google+ Print
«عبد الغفار» يتجه إلى تونس للمشاركة في الدورة الـ 33 لوزراء الداخلية العرب «عبد الغفار» يتجه إلى تونس للمشاركة في الدورة الـ 33 لوزراء الداخلية العرب

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، متوجهًا إلى تونس، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حسبما أفاد مراسل أونا.

ومن المقرر أن  تبدأ غدًا الأربعاء، لبحث مختلف القضايا الأمنية بالمنطقة العربية، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه تم إنهاء إجراءات سفر الوزير علي الطائرة التونسية المتجهة إلى تونس من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وتتناول فعاليات الدورة عدة موضوعات مهمة، منها:” تقارير عن أعمال المجلس الفترة الماضية، ومختلف القضايا الأمنية العربية”.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات للرئيس التونسي الباجى قائد السبسي، والأمير محمد بن نايف، ولي عهد  .

وتعقد الفعاليات بحضور وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، فضلًا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، اتحاد إذاعات الدول العربية، المنظمة العربية للسياحة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة