«عبد الغفار» يتجه إلى تونس للمشاركة في الدورة الـ 33 لوزراء الداخلية العرب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، متوجهًا إلى تونس، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حسبما أفاد مراسل أونا.

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء، لبحث مختلف القضايا الأمنية بالمنطقة العربية، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه تم إنهاء إجراءات سفر الوزير علي الطائرة التونسية المتجهة إلى تونس من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وتتناول فعاليات الدورة عدة موضوعات مهمة، منها:” تقارير عن أعمال المجلس الفترة الماضية، ومختلف القضايا الأمنية العربية”.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات للرئيس التونسي الباجى قائد السبسي، والأمير محمد بن نايف، ولي عهد السعودية .

وتعقد الفعاليات بحضور وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، فضلًا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، اتحاد إذاعات الدول العربية، المنظمة العربية للسياحة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة .