أكثر من 500 فيلم بدون دور عرض محلية بالسعودية! المهرجانات السينمائية لا تصنع سينما في السعودية

تحتضن السعودية بين الحين والآخر الكثير من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان الفيلم السعودي ومهرجان جدة والدمام، ومؤخراً مهرجان الشباب للأفلام في جدة الذي أقيم تحت رعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكان اللافت في هذا المهرجان مشاركة عدد كبير من الأفلام المحلية وحصول العديد منها على جوائز.. "سيدتي" في هذا التقرير ترصد آراء بعض الفنانين والمختصين حول أهمية المهرجانات السينمائية والأفلام الشبابية المستقلة في صناعة سينما في المملكة التي لا يوجد بها دور عرض سينمائي، وهل هذا الحراك يبشر بقرب موعد وجود سينما ويمهد المجتمع السعودي لقبول ذلك..

صرح المخرج ممدوح سالم أن المهرجانات السينمائية العديدة في المملكة تمثل حراك فني وثقافي وتبادل للخبرات بين الشباب السينمائيين السعوديين، معتبراً أنها وفي ظل غياب السينما في المملكة البديل المناسب للشباب من صناع الأفلام، وأضاف: "الأفلام المستقلة برزت في السعودية منذ ما يقارب عشر سنوات، والآن يوجد أكثر من 500 فيلم في المملكة منوع بين الأفلام الطويلة وهي قليلة وأيضاً الأفلام القصيرة والوثاقية والتحريك، صناعة هذه الأفلام تقوم على جهود ذاتية والقليل منها مدعوم ".

وقال في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": "مهرجان الشباب للأفلام الذي عقد منذ أيام في جدة وكنت مديره، كان مدعوماً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي جهة حكومية وأشكرها كثيراً على هذا الدعم، ولكن الأمر لا يقتصر على إقامة مهرجانات سينمائية، فلابد من توفير البنية التحتية لصناعة السينما في المملكة من خلال التعليم والتدريب لشباب السينمائيين في المعاهد والجامعات، وأيضاً وجود دور عرض سينمائي في السعودية، والعنصر الثالث هو التمويل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود جهة خاصة لصناعة السينما تكون مسؤولة عن تنظيم صناعة الفيلم المحلي".

وأوضح سالم أن المؤسسات الثقافية والحكومية في المملكة لم تعترف رسمياً حتى الآن بصناعة السينما السعودية، وإن كان هناك بعض المحاولات على استحياء من خلال الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون، وتابع: "هذا من وجهة نظري السبب الرئيس لعدم وجود دور عرض سينمائي في السعودية أو عجلة إنتاج للأفلام، لغياب التشريع الرسمي للسينما".

وأكد أن قرار وجود سينما في السعودية قرار حكومي في الجهة الأولى، مشيراً إلى أن الدولة إذا ما أصدرت القرار فإن المجتمع سيكون منه جزء يقبل السينما وآخر يتحفظ، وتابع: "المجتمع السعودي وخلال السنوات الماضية كان رافضاً للكثير من الأشياء مثل جوالات الكاميرا وأجهزة الدش ومع تنظيم الدولة وتقنين هذه الأمور باتت هذه الأشياء مقبولة اجتماعياً ومتاحة. والأمر ذاته بالنسبة لوجود دور عرض للسينما في المملكة، حيث ستضع الدولة ضوابط معينة لدور العرض".

ورفض ممدوح اعتبار أن الفنانين السعوديين فشلوا في استغلال فرصة إنتاج أفلام سعودية تجارية مثل "كيف الحال" لهشام الهويش وخالد سامي و"مناحي" لفايز المالكي، مشيراً إلى أن الفشل لم يكن بسبب الفنانين السعوديين ولكن بسبب عرض تلك الأفلام في دول أخرى، كما أن هذه الأفلام كانت تهدف لصنع حالة تسمح لاحقاً بوجود دور عرض في المملكة وهذا لم يتم حتى الآن.

ومن جهته، قال الفنان عبدالإله السناني لـ"سيدتي نت": "مهرجان الشباب للأفلام الذي شارك فيه كعضو لجنة تحكيم أيقونة ثقافية لكل سينمائي حقيقي، اجتمعت فيه جهتين هامتين هما الرئاسة العامة لرعاية الشباب وجامعة عفت، حيث تبلور هذا المهرجان من خلالهما، وأصبح هناك تنظيم وليس فقط عرض للأفلام، وهذا تأسيس نواة حقيقية لصناعة الأفلام السعودية، حيث قدمت ورش عمل يومياً خلال فعاليات المهرجان قدمها متخصصون في علوم السينما من جامعة عفت من دول أجنبية، وطلبة تخصصات السينما في جامعة عفت وهم موهبون ومؤسسون بشكل أكاديمي وقدموا أعمال ذات قيمة وفازوا بعدة جوائز في المهرجان".

وشدد على أن المهرجان يعد أول مهرجان سينمائي تتبناه الدولة من خلال رعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب، معتبراً ذلك خطوة مهمة للغاية حيث يعد أول اعتراف من الدولة بالسينما في وجهة نظره، مبيناً أن مثل هذه المهرجانات يصب في صالح المواهب الصاعدة من الشباب والفتيات ويمثل تشجيع وإعطاء دفعة ودماء جديدة للسينما السعودية مستقبلاً.

وأضاف السناني: "أعتقد أن هناك تطور كبير في مجال صناعة الفيلم المحلي من خلال الشباب الذي يعبر عن شريحة هامة في المجتمع، وهذا هو الأهم من وجهة نظري أي وجود صناع للسينما وليس المهم وجود دور العرض".

أما الفنان فايز المالكي فأشاد بما يتم تقديمه في السنوات الأخيرة من أفلام سعودية بمستوى عال في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والعالمية، معتبراً أن تشكيل هوية للفيلم المحلي من خلال الشباب المبدع سيسهم في قيام صناعة حقيقة وبنية تحتية للسينما في المملكة والتي أسهم فيها من خلال فيلمه "مناحي" الذي قدمه منذ سنوات من إنتاج روتانا.

وأوضح أنه وغيره من الفنانين السعوديين يتمنون وجود صناعة للفيلم والسينما المحلية، لما يمثله ذلك من قيمة ثقافية وفنية وأيضاً تجارية مضافة إلى الفن السعودي، ولكن وفق ضوابط وأطر تحددها الدولة ويتفق عليها المجتمع حسب تعبيره.