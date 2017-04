Deadpool ما زال في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم The Revenant حيث حصد 14.1 مليون دولار، ودخل فيلم Kings of Egypt في المرتبة الرابعة حاصداً 24.2 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع الفيلم الصيني Mei ren yu (The Mermaid) بعد أن سجّل 28 مليون دولار، وتقدم الفيلم الكرتوني Zootopia الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 30 مليون دولار، وصمد فيلم Deadpool في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 40.2 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Triple 9 في المرتبة الخامسة حيث جمع 6.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Risen الى المرتبة الرابعة مع 6.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الثالثة حيث جمع 8.8 مليون دولار، ودخل فيلم Kings of Egypt في المرتبة الثانية مع 14.1 مليون دولار، وصمد فيلم Deadpool في المرتبة الأولى حيث حصد 31.1 مليون دولار ليصبح مجموع ايراداته العالمية والأميركية 609.3 مليون دولار.

في لبنان، عاد فيلم Cash Flow 2 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 4260 شخص، وتراجع فيلم Risen الى المرتبة الرابعة مع 4455 مشاهد، وبقي فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" في المرتبة الثالثة حيث شاهده 5030 شخص، وتراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الثانية مع 9028 مشاهد، ودخل فيلم Kings of Egypt في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14009 أشخاص.

في مصر، تراجع فيلم "من ضهر راجل" الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 341176 جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "الهرم الرابع" الى المرتبة الرابعة مع 361780 جنيه، ودخل فيلم "المشخصاتي 2" في المرتبة الثالثة حاصداً 430388 جنيه، وتراجع فيلم "أوشن 14" الى المرتبة الثانية مع 845888 جنيه، ودخل فيلم Deadpool في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 732159 جنيه.