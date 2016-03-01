تطبيق إلكتروني لصرف المعاشات خلال 14 يوماً من إنهاء الخدمة

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقا إلكترونيا يمكن جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص من تقديم طلب إنهاء الخدمة للمؤمن عليهم العاملين لديها إلكترونيا عبر التطبيق تمهيدا للبدء في إجراءات صرف المستحقات التأمينية الخاصة بهم " معاش تقاعدي- مكافأة نهاية خدمة " خلال / 14 / يوم عمل من إنهاء خدماتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم بفندق إنتركونتيننتال دبي وأعلن خلاله سعادة محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة عن إطلاق التطبيق الذي وصفه بأنه أحد أهم خدمات الهيئة الإلكترونية في 2016.

وقال الهاملي إن فريقا من المختصين داخل الهيئة طور تطبيقا إلكترونيا لأتمتة طلبات نهاية الخدمة يتيح للهيئة صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بشكل مباشر عقب موافاة الهيئة بجميع الوثائق والبيانات اللازمة لإنجاز المعاملة .. مشيرا إلى أن المشروع كان ضمن مجموعة من مبادرات الهيئة التي وضعتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع رؤية الحكومة الذكية وينسجم مع رسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين .

وأضاف إنه كان لابد من التغلب على التحديات التي كانت تعترض الهيئة وجهات العمل لتوفير وتسليم مستندات المؤمن عليه ولذا عملت الهيئة جاهدة على توفير آلية أفضل تمكن جهات العمل من إنجاز ملف نهاية الخدمة بشكل أسرع .. مشيرا إلى أن المبادرة تتطلب من جهات العمل التعاون من أجل الوصول إلى الأهداف التي وضعت من أجلها والتي تستهدف في المقام الأول صالح المواطنين الذي يتطلعون إلى الحصول على خدمات أفضل .

من جانبه أوضح خليفة فاضل الفلاسي مدير مركز عمليات دبي أن آلية التطبيق تتمثل في قيام جهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة بملء بيانات المؤمن عليه المدونة في التطبيق وإرفاق كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والحصول على توقيع المؤمن عليه والمخول بالتوقيع من قبل جهة العمل وإرسالها إلكترونيا إلى الهيئة التي ستقوم بتدقيق البيانات للتأكد من دقتها والرد عليها خلال / 5 / أيام عمل سواء بقبول أو رفض الطلب .. مشيرا إلى أنه في حال ما كان الطلب مستوفيا يتم إنجاز إجراءات الصرف خلال /14/ يوم عمل وفي الشهر التالي لتقاعد المؤمن عليه مباشرة .

وأكد أن جهات العمل ستتحمل المسؤولية القانونية عن صحة كافة الوثائق المرفقة في التطبيق حيث يعتبر إدخال البيانات وتحميل الوثائق وإرسالها إلى الهيئة طلبا مباشرا وإيعازا منها بصرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية قانونية تترتب على عملية الصرف .. ودخل التطبيق حيز التنفيذ من اليوم" الأول من مارس " وعليه يتعين على جهات العمل الراغبة في الحصول على الخدمة تقديمها عبر التطبيق دون سواه حيث لن تستلم الهيئة أي معاملات لنهاية الخدمة ترسل عبر البريد أو تسلم باليد في مراكز الخدمة التابعة للهيئة .. مؤكدا أن التطبيق متاحا الآن من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة عبر نماذج خدمات أصحاب العمل .

و أوضح الفلاسي أن أهم ما يميز الخدمة الجديدة إضافة إلى إنجاز نهاية الخدمة حتى صرف المعاش التقاعدي هو إبقاء المؤمن عليه على دراية بكافة الخطوات التي تتم بخصوص معاملته وذلك من خلال إشعارات لحظية تبقيه على اطلاع دائم بما يستجد على معاملته دون الحاجة إلى عناء الاستفسار والمتابعة مع جهات العمل أو الهيئة وهو ما سيضع الجميع أمام مسؤولياته لإنجاز المعاملة بشكل أسرع.

وقال إن / 4352 / جهة عمل يمكنها الاستفادة من التطبيق منها / 87 / جهة عمل في القطاع الاتحادي و /340 / جهة في القطاع المحلي و /3925 / في القطاع الخاص ..مؤكدا أن التطبيق يدعم بشكل مباشر الإدارات المسؤولة عن شؤون الموظفين في الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي بحيث يسهل كثيرا من مهامها .. مشيرا إلى أن الهيئة ستعتمد خلال مرحلة لاحقة بعض الإضافات على التطبيق بحيث تزيد من سهولة عملية إدخال البيانات .

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