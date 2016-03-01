بالصور.. لأول مرة إطلاق العمل بنظام الشباك الواحد بمرور بور سعيد

أصدر اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تعليمات تقضى بتعيين موظف تحت مسمى مراجع، لمقابلة المواطنين منذ اللحظة الأولى لدخوله إدارة المرور لفحص مستنداته وتوجيهه لتلقى الخدمة المطلوبة للبدء فى العمل بنظام "الشباك الواحد" للتسهيل على المواطنين كل الإجراءات .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لإدارة المرور للوقوف على مدى الخدمات التى تقدم للمواطنين بصالة التراخيص والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها وحسن معاملة المواطنين داخل الإدارة .

ومن جانبه تفقد الديب العمل بصالة التراخيص الجديدة للسيارت الأجرة والدراجات البخارية التى أطلق عليها صالة الشهيد المقدم فادى سيف، واستمع خلالها إلى كل المشاكل التى تواجههم من خلال التعامل مع الموظفين وأوصى بتسهيل الإجراءات الإدارية، والقانونية مع زيادة اللافتات الإرشادية التى توضح التوجه إلى المختصين مباشرة لإنهاء الإجراءات المرورية .

وفى نهاية الجولة عقد الديب اجتماع مع الأفراد وموظفى إدارة مرور بورسعيد بحضور العميد محمد درويش مدير الإدارة والعميد محمد المحروقى، والرائد حسن السخرى، رئيس المباحث، وحثهم على حسن معاملة المواطنين وسرعة وحسن تقديم الخدمات اللازمة للجميع دون تميز وبكفاءة مع ضرورة البعد عن الروتين وتسهيل الإجراءات فى الحدود التى نظمها القانون وعدم إعطاء الفرصة لأعداء الدولة بالنيل منها عن طريق الممارسات الخاطئة لبعض العاملين بجهاز الشرطة .



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