المستشار أنور الرفاعى: العقوبات المنتظرة لـ"عكاشة" تصل للسجن خمس سنوات

صرح المستشار أنور الرفاعى، الممثل القانونى لليوم السابع، بأن ما ارتكبه توفيق عكاشة فى حلقتى أمس وأول أمس يشكل عدة جرائم فى قانون العقوبات المصرى، أولها السب والقذف وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد، والإخلال بالصالح الوطنى والقومى فيما يؤثر فى الأمن القومى للبلاد، وهى كلها مواد تستوجب عقوبة الحبس، مضيفا أن توفيق عكاشة يقدم فى البرنامج على أنه ضيف وليس مذيعا أو مقدما له، وبالتالى لا يستفيد من إعفائه من عقوبة الحبس فى هذه الجرائم لأنه لم يرتكبها بأسس أو بمناسبة أثناء العمل، وبالتالى فكل السب والقذف الذى تناوله فى البرنامج يشكل رأيا شخصيا له وليس خطأ مهنيا لإعلامى فى برنامجه.

وأضاف أنور الرفاعى أن ما يتناوله عكاشة فى حق خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع شخصيا، ومؤسسة "اليوم السابع" وحق أحمد أبو هشيمة من الفاظ سب وقذف وإشاعة أنباء كاذبة، دون سند من الواقع والقانون، متناولا فيها جوانب شخصية تنال من سمعتهم، وانه لو صح ما وصفهم به لأوجبت احتقارهم بين بنى وطنهم، وكذلك تناول وقائع كاذبة ومختلقة، وهو ما أطلق عليه الرفاعى "الردح الإعلامى التى لو صحت لأوجبت محاسبتهم قانونيا، علاوة على تناوله جهة الرئاسة المصرية، وجهات سيادية مدعيا بأن علاقة ما تربطه بهم، وهو ما يقلل من شأن الدولة المصرية، فى أعين نظيراتها، كذلك فان كل هذه الجرائم ارتكبت علانية وتخطت حدود البلاد عن طريق البث المرئ، وكذلك عن طريق الأنترنت وهو ما يشكل جريمة الإساءة للدولة المصرية خارج البلاد.

واستكمل الممثل القانونى لـ"اليوم السابع" تصريحاته قائلا أن توفيق عكاشة حينما فقد دوره بعد افتضاح أمره بالتقرب إلى الكيان الصهيونى وجد كل الناس تهاجمه، بعد أن أراد أن ينضم إلى فيلق أعداء الوطن، وقدم لهم هدية فى برنامجه، حيث اعطى لهم لسانا ينتقدون به الشرفاء فى الوطن أمثال خالد صلاح وأحمد ابو هشيمة، والمؤسسات الوطنية المحترمة، ورجال الدولة الناجحين، وبذلك يكون توفيق عكاشة معرض لعقوبة السجن لمجموعة المواد والاتهامات التى قد تصل إلى 5 سنوات.

وأكد الرفاعى أن هذه العقوبات هى عقوبات ضعيفة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب وعظم الأثر المترتب عليه، حيث أن الإخوان الآن وبعض الجهات المعادية لمصر يتغنون منذ أول امس بما ساقه توفيق عكاشة من أكاذيب.

وعن الإجراءات التى ستتخذها مؤسسة "اليوم السابع" ضد توفيق عكاشة، أكد الرفاعى أنه سيخاطب الهيئة العامة للاستثمار لإغلاق قناة الفراعين، لمخالفتها شروط الترخيص، حيث أن ترخيصها للبث الإعلامى الهادف، وليس للردح والنيل من الشرفاء.

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