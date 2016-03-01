دعم مستشفى فارسكور المركزى بأربع أطباء جدد لسد العجز

صرح الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء، أنه تم ندب أربع أطباء نواب نساء وتوليد، بواقع طبيبين من مستشفى دمياط العام وطبيبين من مستشفى كفر سعد المركزى، لسد العجز بمستشفى فارسكور المركزى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه بالنسبة للإدارة الصحية بفارسكور، تم ندب طبيبان من إدارة دمياط إلى إدارة فارسكور الصحية، على أن يتم توزيعهم على الوحدات الصحية بمعرفة مدير الإدارة الصحية بفارسكور وندب طبيب تكليف من إدارة كفر البطيخ الصحية للعمل بإدارة كفرسعد.

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