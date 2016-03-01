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ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

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ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف
تمكنت وحدة مباحث ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، من ضبط 3 آلاف لتر سولار وبتزين قبل بيعها فى السوق السوداء.

كما ضبطت الحملة 1.5 طن بنزين 80 بحوزة المدعو "إسلام.س" بمركز ناصر لتجميعه سلعة بترولية مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى، وتحرر محضر رقم 3211 لسنة 2016 جنح مركز ناصر

كما تم ضبط 1100 لتر سولار، و400 لتر بنزين "80"، بحوزة صاحب محطة وقود بغرض بيعهم بالسوق السوداء والبيع بأزيد من السعر الرسمى، وتحرر له المحضر رقم 3240 لسنة 2016 جنح مركز إهناسيا.


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مصر 365

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