وصول 3 سيارات جديدة من الأغذية المدعمة بالفيوم

وصلت صباح اليوم دفعة جديدة من سيارات حركة شباب بأمر الشعب, تمثلت في 3 سيارات محملة باللحوم والمواد الغذائية لبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة.

وقال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم في بيان صحفي صادر عن ديوان المحافظة منذ قليل أن السلع الغذائية التي وصلت اليوم سيتم بيعها بأسعار مخفضة بمناطق سنورس وابشواي والحواتم والنويري، مؤكداً أن المحافظة لاتتواني عن تقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة من محدودي الدخل والفئات الاولى بالرعاية.

ومن جانبه قام اللواء محمد حمودة سكرتير المحافظة المساعد ومسئولي مديريتي الطب البيطري والتموين بتفقد سيارات اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات والتعرف على الأسعار التي ستباع بها للجمهور.

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