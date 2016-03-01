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الداخلية:مريهان اقتحمت كمينا بالهرم وصفعت ضابطا بعد ضبطها بمواد كحولية

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الداخلية:مريهان اقتحمت كمينا بالهرم وصفعت ضابطا بعد ضبطها بمواد كحولية الداخلية:مريهان اقتحمت كمينا بالهرم وصفعت ضابطا بعد ضبطها بمواد كحولية
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ، أنه أثناء قيام القوة الأمنية المعينة بخدمة إتكاز القول الأمنى بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام بإستيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة وإصطدمت بحواجزالإرتكاز البلاستيكية مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضاً وتمكنت القوات من إستيقاف السيارة بإستخدام السدادات الحديدية .

وتبين أن السيارة قيادة مريهان حسين محمد بسيونى ، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضابط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه بإستخدام أظافرها و تم السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام حيث تقدم للشهادة عددٍ من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


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