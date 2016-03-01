اللون الأسود يلقي بظلاله على آخر أيّام أسبوع الموضة في ميلانو

ألقى اللون الأسود بظلاله على عروض اليوم الأخير من أيام أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قدم المصمم الإيطالي المبدع جيورجيو أرماني Giorgio Armani مجموعته الجديدة لموسم الخريف المقبل تحت عنوان Black Velvet" "، وضمّت هذه المجموعة أزياء جمعت بين الفخامة والرقي.

تنوّع العرض بين البدل الرسمية البسيطة التي دخل المخمل في تفاصيلها الصغيرة كالجيوب وربطات العنق، وانتقل بعد ذلك للملابس الشتوية وعرض أجمل المعاطف التي اختلفت بألوانها وتفاصيلها لتقدم خيارات واسعة لسيدات أرماني الأنيقات، ومع وصولنا لنهاية عرض أرماني المميز شاهدنا مجموعة استثنائية من فساتين السهرات المخملية الساحرة التي ستكون خياراً مثالياً لسهرات الشتاء الباردة.

كذلك قدمت ماركة "ديسكويرد2" Dsquared2 مجموعة غلب عليها اللون الأسود مع دخول تفاصيل وإكسسوارات بألوان مشرقة مع كل إطلالة، وعرضت مجموعة من المعاطف والجاكيتات المستوحاة من الستايل العسكري التي بدت رائعة بتنسيقها مع السراويل العسكرية الأنيقة.

وفي نهاية العرض قدمت الدار مجموعة عصرية من فساتين السهرة التي نسّقت بأسلوب لافت يناسب إطلالات السيدة الباحثة عن التميز.